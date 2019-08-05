Ankara’da Kur’an kursu öğrencilerine sağlık eğitimi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, okulların tatil olmasıyla birlikte açılan Kur’an kurslarındaki öğrencilere sağlık eğitimi vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören 7 ile 12 yaş arası çocuklara yönelik "Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Su Tüketimi, Ağız ve Diş Sağlığı, Sağlıklı Yaşam için Hijyen Kuralları" konulu eğitim Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilmeye başlandı.

Çocuklarda sağlık okuryazarlığının artırılması hedeflendiği programda "Toplumun sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın teşviki, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı konularında bilgilendirilmesi ile çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşviki" konularında farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Etkinlikler çerçevesinde sağlık personeli tarafından, Yaz Kur’an Kurslarında sağlıklı beslenme, sağlıklı su tüketimi, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı, el hijyeninin önemi, sağlıklı yaşam için hijyen kuralları ve çocuk güvenliği konuları ele alınarak çocuklar bilgilendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen eğitim çalışmasının ardından öğrencilere;“El Hijyeni", "Güvenliğimiz için Dikkat Etmemiz Gerekenler", "Ellerimizi Yıkayalım", "Sağlığımızı Koruyalım", "Hareketli Yaşıyorum Sağlığımı Koruyorum" ve "Sağlık Sözlüğüm"konulu broşürlerin yanı sıra “Doğru Egzersiz Sağlıklı Yaşam Kitapçığı” ve “Sağlık Çocuk Dergisi” dağıtıldı.

Öğrencilerin kişisel temizliklerine ve özellikle de el temizliğine dikkat etmeleri gerektiğine vurgu yapan Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, ‘’Öğrenciler anlatılanları büyük hevesle dinliyor ve hemen uygulamaya başlıyor. Eğitimlerimiz 09.08.2019 tarihine kadar diğer camilerimizde de devam edecek. Dinimizde temizlik imandan olup, sağlıklı bir insan neslinin yetiştirilebilmesi için temizliğe riayet şarttır. Bu güzel çalışmada bize destek olan din görevlilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.