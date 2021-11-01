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Yerel Ankara'da kolonları çatlayan bina boşaltıldı
Yerel

Ankara'da kolonları çatlayan bina boşaltıldı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, kolonları çatlayan apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 04:05:00 -
Ankara'da kolonları çatlayan bina boşaltıldı

Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Güvercin sokakta bulunan Mevlana Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın girişinde bulunan dükkanı kiralayan kişi, dükkan içinde bulunan eski eşyaları alması için hurdacı ile anlaştı. Dükkana gelen hurdacı, dükkan içindeki eski malzemeleri sökerken binanın kolonunda çatlaklar oluştu. Çatlağı fark eden apartman sakinleri olayı hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ve inceleme ekipleri, yaptıkları ilk çalışmanın ardından tedbir amaçlı apartmanı tahliye etti.

Apartmanda yaşayanlar, geceyi geçirmek için yakınlarına giderken, dükkan sahibi ve hurdacı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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