Ankara'da kırmızı ışık faciası
Başkent Ankara’nın Sincan ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin, başka bir otomobile çarpması sonucu kaza meydana geldi.
Ankara’nın Sincan ilçesi Ankara Caddesinde bulunan kavşakta meydana gelen kazada görgü tanıklarının ifadesine göre, Ankara Caddesi üzerinde bulunan kavşakta kırmızı ışıkta geçen Yunus Emre S.’nin kullandığı otomobil, Mustafa T. yönetimindeki otomobile çarptı.
Meydana gelen kazada, Mustafa T., Merve T. ve Yunus Emre S. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredik hastanelere kaldırdı.