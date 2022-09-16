Ankara’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'cü yakalandı
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silahlı terör örgütüne üye olma “FETÖ/PDY” suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silahlı terör örgütüne üye olma “FETÖ/PDY” suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, silahlı terör örgütüne üye olma “FETÖ/PDY” suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Çeşitli suçlardan aranan 241 şahıs yakalandı
E.Ö. adlı şahıs Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Ayrıca yol kontrol noktalarında icra edilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 241 şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.