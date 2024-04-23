Ankara'da kazanan yok! İlk finalist Tüpraş Stadı'nda belli olacak
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'yle 0-0'lık skorla berabere kaldı. Kazananın finale çıkacağı maçın rövanşı 7 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş'ın sahası Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
Kazananın finale çıkacağı maçın rövanşı 7 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş'ın sahası Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
Kazanan takım finalde Fatih Karagümrük - Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
MKE Ankaragücü: 0 - Beşiktaş: 0
Stat: Eryaman
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Hakemler: Ümit Öztürk, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya (Dk. 77 Kazımcan Karataş), Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Tolga Ciğerci (Dk. 65 Pedrinho), Flips, Efkan Bekiroğlu (Dk. 77 Ali Kaan Güneren), Morutan (Dk. 83 Chatzigiovanis), Bassogog, Sowe (Dk. 65 Macheda)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Worrall, Necip Uysal, Umut Meraş (Dk. 46 Masuaku), Al-Musrati, Gedson Fernandes, Ghezzal (Dk. 79 Chamberlain), Muçi (Dk. 88 Salih Uçan), Rashica (Dk. 46 Cenk Tosun), Muleka (Dk. 90+1 Aboubakar)
Sarı kartlar: Dk. 21 Tolga Ciğerci, Dk. 62 Efkan Bekiroğlu, Dk. 74 Atakan Çankaya, Dk. 90+4 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 56 Al-Musrati (Beşiktaş)
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