Ankara'da kar yağışı etkili oldu! Gece boyunca devam edecek
Ankara'daki kar yağışı başladı. Yağış, akşam saatlerinde yüksek kesimleri etkiledi ve gece boyunca devam etmesi bekleniyor. ABB ekipleri tuzlama çalışması yaparak ulaşımın etkilenmemesi için çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gece saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya dikkat etmeleri konusunda sürücüleri uyardı.
Başkent Ankara'da beklenen kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Yağışın gece boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, Ankara'nın merkezinde kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda, ara sokaklarda ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.
Yağış etkisini artırdı
Kar yağışının gece boyunca aralıklarla devam etmesi beklenirken yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri gece saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.