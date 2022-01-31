  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ankara'da kar etkili oldu
Yerel

Ankara'da kar etkili oldu

Ankara'nın bazı bölgelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor. ABB'den lütfen trafiğe çıkmayın uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 08:28:00 -
Ankara'da kar etkili oldu

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Başkent'te, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Yağış, ana arterlerdeki ulaşımda şu ana kadar herhangi bir soruna yol açmadı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının sabaha kadar devam edeceğini belirtti.

Yavaş, "1052 araç, 3 bin 138 mesai arkadaşımızın sahadaki çalışmalarını canlı olarak izleyebilirsiniz. Sabah da 'kartakip.ankara.com.tr'den yolların durumunu kontrol etmeden lütfen trafiğe çıkmayın." uyarısı yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay