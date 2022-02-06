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Yerel Ankara’da kanlı kavga
Yerel

Ankara’da kanlı kavga

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 03:02:00 -
Ankara’da kanlı kavga

Olay Ankara’nın Keçiören İlçesi Şenyuva Mahallesi Kuzey Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddialara göre, Salih Samet, henüz kimliği belirlenemeyen grupla kafede tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavga dönüşmesi sonucunda grup içerisinde bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kişi Salih Samet’e yanında bulundurduğu tabanca ile ateş ederek koştu. Kafeden çıkarak yaklaşık 50 metre boyunca koşan ve sağ sola rastgele ateş açan kişinin tabancasından çıkan kurşunlar dışarıda bulunan Emre Kale’ye isabet etti.

Olayı gören diğer müşteriler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Kale’yi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk ederken, Salih Samet’i ise çevredeki hastaneye sevk etti. Kale’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Polis ekipleri olaydan sonra otomobiliyle kaçan şüphelileri arıyor.

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