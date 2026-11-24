Ankara’da kaçak ürünlere jandarma takibi: 8 şüpheli yakalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara’da jandarmanın kaçak ürünlerin satış ve taşınmasına yönelik operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı. Aramalarda elektronik sigara, doldurulmuş makaron, sigara ve alkol ele geçirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerde ülkeye kaçak yollarla sokulan eşyların ticaretini yapan ve nakleden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından gerçekleştirilen operasyonlarda, 20 elektronik sigara, 7 bin 460 tütün doldurulmuş makaron, 97 paket kaçak sigara, 451 litre kaçak alkol ele geçirildi. Yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem sürdürülüyor.