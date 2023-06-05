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Siyaset Ankara'da inanılmaz yolsuzluk iddiası! Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu... Devasa paralar...
Siyaset

Ankara'da inanılmaz yolsuzluk iddiası! Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu... Devasa paralar...

Yeniakit Publisher
2023-06-05 09:54:00 - 2023-06-05 09:58:33
Ankara'da inanılmaz yolsuzluk iddiası! Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu... Devasa paralar...

CHP’li Mansur Yavaş’ın Başkanlığını yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk iddiaları ile çalkalanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın, Denetim Komisyon Raporu’nda tespit edilen, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da içinde bulunduğu 7 milyar liralık usulsüzlük için suç duyurusunda bulundu.

Ankara'da hizmet vaadi çuvallayan Mansur Yavaş yolsuzluk iddiaları ile gündemde. Belediye Meclis Üyesi Nihat Yalçın belediyede usulsüzlük yapıldığını söyledi.

Yalçın'ın iddiasına göre belediye, 1 yılda aynı aileye ait 12 şirkete 27 ihaleyi peş peşe verdi. Üstelik bu ihalelerin toplamının 1 milyar 594 milyon liraya ulaştığını öne sürdü.

Yalçın'ın iddiaları arasında konser ödemeleri de yer buldu. Yalçın, 3. Yıl Proje Tanıtım Lansmanında sahne alan Tan Taşçı'ya, iptal edilen konser için de ödeme yapıldığını kaydetti. Açıklanan miktara göre sanatçı Taşçı, belediyeden toplamda 10 milyon 301 bin 282 lira aldı.

Meclis üyesi Nihat Yalçın, Denetim Komisyon Raporu'nda tespit ettikleri 7 milyar liralık usulsüzlük için de suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Yapılan suç duyurusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da ismi bulunuyor.
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