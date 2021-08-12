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Gündem

Ankara'da hareketli gece! Valilik açıklama yaptı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde dün Suriyeliler ile yaşanan gerginlik sonucu bıçaklanan 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybetmesiyle başlayan olaylar büyüdü. Ankara Valiliği olayların son bulduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 01:24:00 -

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanmasının ardından mahalle sakinleri sokağa dökülmüş ve gergin anlar yaşanmıştı. Polisin vatandaşları zorlukla sakinleştirdiği olaylar bugün de devam ediyor. Ağır yaralanan Emirhan Yalçın'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin haberini alan vatandaşlar, tekrar sokağa döküldü.

Valilik açıklama yaptı

Ankara Valiliği'nden olaylarla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir. Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."

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