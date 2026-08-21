Ankara’da günübirlik evlere fuhuş operasyonu: 12 tutuklama
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara’nın Etimesgut ve Sincan ilçelerinde fuhşa aracılık edildiği ve yer sağlandığı belirlenen günübirlik evlere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12’si tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, fuhuş ihbarlarının ardından Etimesgut ve Sincan’daki günübirlik kiralık evleri incelemeye aldı.
Oluşturulan özel soruşturma ekipleri, bazı adreslerin fuhşa aracılık etmek ve yer sağlamak amacıyla kullanıldığını belirledi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğinin yürüttüğü çalışmaların ardından operasyon düzenlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yürütülen çalışmalar sonucunda, gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ev hapsi kararı uygulandı.
Operasyonlarda suçüstü yakalanan şüphelilerin telefonlarına el konuldu. Çalışmalar kapsamında 136 farklı günübirlik ev 33 defa denetlenirken, kayıt dışı konaklamadan 4 milyon 194 bin 79 lira cezai işlem uygulandı.