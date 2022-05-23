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Yerel Ankara’da fırtına hasara yol açtı
Yerel

Ankara’da fırtına hasara yol açtı

Ankara’da sağanak ve fırtınada uçan bir binanın çatısı park halindeki araçların üzerine düşerek maddi hasara yol açtı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 21:08:00 -
Ankara’da fırtına hasara yol açtı

Ankara’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, Mamak Kayaş Mahallesi’nde bazı binaların çatılarının uçmasına neden oldu. Kopan çatı parçaları, park halindeki araçların ve bazı dairelerin balkonuna düştü. Maddi zarara yol açan olayda araçları zarar gören vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Olayı karşı binadan izleyen bir vatandaş, anında polise haber verdiğini, olay sonrasında da belediye ekiplerinin sokağa gelerek mağdurlarla iletişime geçtiğini belirtti.

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