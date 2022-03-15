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Yerel Ankara'da FETÖ operasyonu! 14 gözaltı...
Yerel

Ankara'da FETÖ operasyonu! 14 gözaltı...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sızan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 10:28:00 - 2022-03-15 10:53:34
Ankara'da FETÖ operasyonu! 14 gözaltı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturmada kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralarında subayların da olduğu 14 şüpheliden 12'si yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına sızdıkları ve örgütün mahrem imamlarıyla kontörlü sabit hatları kullanarak iletişim sağladıkları belirlenen, ayrıca haklarında FETÖ'ye dair ifade bulunan askerlerle bir sivil şüphelinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Görevde 1 yarbay, 1 teğmen ile 7 astsubay, daha önce ihraç edilmiş olan 1 binbaşı, 2 üsteğmen, 1 askeri öğrenci, 1 mahrem imam olmak üzere toplam 14 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde 15 Mart tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir." bilgisine yer verildi.

Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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