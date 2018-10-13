Ankara'da feci kaza! Hepsi öldü
Ankara-Polatlı yolunda direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yan yola uçmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.13 Ekim 2018 Cumartesi 13:03
Başkent Ankara'da bir otomobilin takla atması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında araç içinde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ankara-Polatlı yolunda Polatlı'ya 15 kilometre kala direksiyon hakimiyetini kaybolan otomobil takla attı. Kazada sürücü ve yanındaki 3 kişi arabanın içinde sıkıştı. 112 sağlık ekipleri ve itfaiyenin yoğun uğraşları sonucu arabadan çıkartılan Oktay Ev, Yılmaz Sofuoğlu, Ertuğrul Sofuoğlu, Serdar Çayır tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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