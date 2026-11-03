Ankara'da feci kaza: Hamile kadın 6 aylık bebeğini kaybetti!

Kaza, 27 Ekim sabahı Demetevler Mahallesi İvedik Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücülüğünü M.B.’nin (21) yaptığı 06 FET 90 plakalı motosiklet, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı ve yolda yürüyen A.E.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kadın yoldaki başka iki kadınla daha çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.E., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. 6 aylık hamile olduğu öğrenilen A.E.’nin kaza nedeniyle karnındaki bebeğini kaybettiği ve sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı. Diğer iki kadın ile M.B.’nin ise kazayı hafif sıyırıklarla atlattığı belirtilirken, motosiklet sürücüsünün tedavisinin ardından diğer şüpheli S.Ş (51) ile birlikte gözaltına alındığı öğrenildi.