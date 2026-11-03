  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Havalandıktan sonra sırra kadem bastı! Küçük uçağın enkazına ulaşıldı Türk belediye başkanına en yüksek devlet nişanı AK Partili İnan’dan anlamlı mesaj: 3 Kasım’ın yıl dönümünde ilan ediyoruz… Antalya Büyükşehir Belediyesi rüşvet üssüne dönmüş: Böcek’e daire ve dükkan, oğluna 30 milyon lira para! Rusya'nın Türk Teşkilatı'na katılması örnek: Milyonlarca kadim Anadolu Araplarının olduğu Türkiye neden Arap Birliği'ne katılmıyor Cezaevinde bomba restleşme: İmamoğlu ile Emir Sarıgül birbirine girdi! Bakan Işıkhan’dan emeklilere müjde: Maaşlara yasal zammın dışında ilave iyileştirme geliyor Fon tasfiyelerinde milyarlarca liralık ödeme: Toplantıda son rakamlar açıklandı Eski İsrail Genelkurmay Başkanı itiraf etti: Kendi vatandaşlarımızı kendimiz öldürdük! Memur ve emekli ne kadar maaş olacak? Ocak 2027 zam hesabında ilk tablo ortaya çıktı
Yerel Ankara'da feci kaza: Hamile kadın 6 aylık bebeğini kaybetti!
Yerel

Ankara'da feci kaza: Hamile kadın 6 aylık bebeğini kaybetti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Ankara’da motosikletin çarpmasıyla ağır yaralanan 6 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, 27 Ekim sabahı Demetevler Mahallesi İvedik Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücülüğünü M.B.’nin (21) yaptığı 06 FET 90 plakalı motosiklet, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı ve yolda yürüyen A.E.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kadın yoldaki başka iki kadınla daha çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.E., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. 6 aylık hamile olduğu öğrenilen A.E.’nin kaza nedeniyle karnındaki bebeğini kaybettiği ve sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı. Diğer iki kadın ile M.B.’nin ise kazayı hafif sıyırıklarla atlattığı belirtilirken, motosiklet sürücüsünün tedavisinin ardından diğer şüpheli S.Ş (51) ile birlikte gözaltına alındığı öğrenildi.

Metgün Enerji YEKA RES-2026’nın en büyük projesi! 320 MW kurulu gücündeki Sivas RES’i kazandı
Metgün Enerji YEKA RES-2026’nın en büyük projesi! 320 MW kurulu gücündeki Sivas RES’i kazandı

Ekonomi

Metgün Enerji YEKA RES-2026’nın en büyük projesi! 320 MW kurulu gücündeki Sivas RES’i kazandı

Diyarbakır-Mardin kara yolunda kaza: 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Diyarbakır-Mardin kara yolunda kaza: 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Yerel

Diyarbakır-Mardin kara yolunda kaza: 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Seçime gidiyordu! MHP Bodrum İlçe Başkanı trafik kazası geçirdi
Seçime gidiyordu! MHP Bodrum İlçe Başkanı trafik kazası geçirdi

Gündem

Seçime gidiyordu! MHP Bodrum İlçe Başkanı trafik kazası geçirdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özlem Çerçioğlu, şehit anasının elini öpüp acısını paylaştı
Gündem

Özlem Çerçioğlu, şehit anasının elini öpüp acısını paylaştı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hudut geçişi olayına müdahale esnasında çıkan çatışmada ş..
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu 25 yıllık faili meçhulde itiraflar geldi! Buzdolabına sığmayınca parçalamışlar
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu 25 yıllık faili meçhulde itiraflar geldi! Buzdolabına sığmayınca parçalamışlar

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik başlattığı kararlı çalışmalar kapsamında, Mersin'de 2007 yıl..
Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül ve ailesine salvolar! Soruşturma Özel’e uzanınca istenmeyen adam oldu!
Gündem

Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül ve ailesine salvolar! Soruşturma Özel’e uzanınca istenmeyen adam oldu!

Soruşturma başlayıncaya kadar Yeni Parti’nin muteber isimleri arasında yer alan Mustafa Sarıgül, soruşturma başladıktan sonra bir anda Yeni ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23