  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ankara'da feci kaza! Gençler yanarak can verdi
Yerel

Ankara'da feci kaza! Gençler yanarak can verdi

Ankara-Niğde Otoyolu'nda meydana gelen kazada, yaşları 20 ile 18 olduğu öğrenilen Beyza Yiğitol ile İnci Nur Durmuş kaza sırasında araçta, Erkan Temir ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 12:33:00 -

Saat 01.30 sıralarında Ankara- Niğde Otoyolu Solakuşağı Mahallesi yakınında meydana gelen kazada, Kayseri'den Ankara yönüne giden Fatih Temir yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp, sürüklendi.

Gençler otomobilde sıkıştı

Sürücü Temir, kaza sırasında araçtan yola savruldu. Otomobilde ise yangın çıktı. Araçta bulunanlardan Erkan Temir (23), çevredekiler tarafından çıkarıldı, Beyza Yiğitol (20) ve İnci Nur Durmuş (18) ise otomobilde sıkıştı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken, Beyza Yiğitol ve İnci Nur Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Erkan Temir ile Fatih Temir, ilk müdahalenin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erkan Temir de hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Fatih Temir, ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23