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Yerel Ankara'da feci kaza! 6 yaralı
Yerel

Ankara'da feci kaza! 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-04-13 18:01:00 -
Ankara'da feci kaza! 6 yaralı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün iki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Ankara'da içerisinde işçilerin olduğu servis minibüsünün seyir halindeki iki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Pursaklar ilçesi Özal Bulvarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hacı K.'nin kontrolünü kaybettiği 06 DIY 014 plakalı minibüs seyir halindeki iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüs metrelerce savrulduktan sonra durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile içerisindeki 5 işçi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.


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