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Ankara'da esrarengiz cinayet!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen esrarengiz olayda bir kişi hayatını kaybetti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 05:50
Ankara'da esrarengiz cinayet!

Ankara’da yol kenarındaki ormanlık alanda hareketsiz yatan kişinin, tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. 

Olay, gece yarısı Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oran Mahallesi’nde Panora Tepe mevkiinde bulunan vatandaşlar, birkaç el silah sesi duyarak polise ihbarda bulundu. Bir süre sonra olay yerine ulaşan ekipler, Turan Güneş Bulvarı’nın kenarında bulunan ODTÜ Ormanı’nda yerde hareketsiz yatan L.C.’yi gördü. Kısa süre sonra olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede şahsın vücuduna isabet eden kurşunların etkisiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Hemen çevre güvenliğini alan polis ekipleri, civarda arama çalışması başlattı. Yol üzerinde ve orman alanında bulunan mermi kovanlarını korumaya alan ekipler, cenazenin etrafını da şerit çekerek kapattı. Bulvar üzerindeki MOBESE kameralarının görüntüleri izlenmeye alınırken, civarda yaşayan vatandaşların da ifadelerine başvuruldu.

Şahsın yakınlarıyla irtibata geçen polis ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Daha sonra Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliğine bağlı polisler, çevrede çalışma yaptı. Olayın faili kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 05:50
  1. Ankara
  2. çankaya

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