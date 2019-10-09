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Ankara’da engelli sağlık raporu veren hastaneler

Engelli sağlık raporu veren hastaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Peki, Ankara’da engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?

09 Ekim 2019 Çarşamba 11:45
Ankara’da engelli sağlık raporu veren hastaneler

Engelli sağlık raporu veren hastaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Peki, Ankara’da engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?

Engelli sağlık raporu veren hastaneler nasıl belirlenir?

Söz konusu hastaneler Sağlık Bakanlığı tarafından belirleniyor. Engelli sağlık raporu veren hastanelerin zaruri tüm malzeme ve materyallere sahip olması gerekiyor. Kriterler belirlenirken hastanın A'dan Z'ye tüm sağlık kontrollerinin yapılabileceği ortamın mevcut olmasına dikkat ediliyor.

Randevu nasıl alınır?

Engelli sağlık raporu vermeye yetkili hastaneler randevu ile hizmet veriyor. Bunun için ALO 182'den randevu almak gerekiyor. Ancak aldığınız randevunun kurul gününe denk gelmesi önemli. Şayet muayeneler gerçekleştikten sonra kurul gününe uzun bir zaman varsa; yeniden hastaneye gitmeniz gerekecektir. Hastanelerde haftada iki kez kurul toplanmaktadır. Gideceğiniz hastanede kurul toplantısının hangi günlerde gerçekleşeceğini söz konusu hastaneyi arayarak öğrenebilirsiniz.

Engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?

İşte, Ankara'da engelli sağlık raporu veren hastaneler:

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ HAKEM HASTANE LİSTESİ

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi

Ulus Devlet Hastanesi

Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi

Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi

Etimesgut Prof. Dr. Celal Ertuğ Devlet Hastanesi

Elmadağ Dr. Hulusi Alataş Devlet Hastanesi

Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi

Beypazarı Devlet hastanesi

Yenimahalle Devlet Hastanesi

Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi

Kızılcahamam Devlet Hastanesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina ve Dikimevi Hastanesi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Başkent Üniversitesi Ayaş Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

MSB   Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Eğitim Hastanesi

MSB   Ankara Asker Hastanesi

MSB   Etimesgut Asker Hastanesi

MSB   Beytepe Asker Hastanesi

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 11:45
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