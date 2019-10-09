Ankara’da engelli sağlık raporu veren hastaneler
Engelli sağlık raporu veren hastaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Peki, Ankara’da engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?09 Ekim 2019 Çarşamba 11:45
Engelli sağlık raporu veren hastaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Peki, Ankara’da engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?
Engelli sağlık raporu veren hastaneler nasıl belirlenir?
Söz konusu hastaneler Sağlık Bakanlığı tarafından belirleniyor. Engelli sağlık raporu veren hastanelerin zaruri tüm malzeme ve materyallere sahip olması gerekiyor. Kriterler belirlenirken hastanın A'dan Z'ye tüm sağlık kontrollerinin yapılabileceği ortamın mevcut olmasına dikkat ediliyor.
Randevu nasıl alınır?
Engelli sağlık raporu vermeye yetkili hastaneler randevu ile hizmet veriyor. Bunun için ALO 182'den randevu almak gerekiyor. Ancak aldığınız randevunun kurul gününe denk gelmesi önemli. Şayet muayeneler gerçekleştikten sonra kurul gününe uzun bir zaman varsa; yeniden hastaneye gitmeniz gerekecektir. Hastanelerde haftada iki kez kurul toplanmaktadır. Gideceğiniz hastanede kurul toplantısının hangi günlerde gerçekleşeceğini söz konusu hastaneyi arayarak öğrenebilirsiniz.
Engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?
İşte, Ankara'da engelli sağlık raporu veren hastaneler:
ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ HAKEM HASTANE LİSTESİ
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi
Ulus Devlet Hastanesi
Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi
Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi
Etimesgut Prof. Dr. Celal Ertuğ Devlet Hastanesi
Elmadağ Dr. Hulusi Alataş Devlet Hastanesi
Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi
Beypazarı Devlet hastanesi
Yenimahalle Devlet Hastanesi
Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi
Kızılcahamam Devlet Hastanesi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina ve Dikimevi Hastanesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Başkent Üniversitesi Ayaş Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
MSB Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Eğitim Hastanesi
MSB Ankara Asker Hastanesi
MSB Etimesgut Asker Hastanesi
MSB Beytepe Asker Hastanesi
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