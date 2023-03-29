Ankara’da ele geçirildi! Değeri tam 5 milyon lira

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığına bağlı Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde bir kamyonda kaçak tütün ve tütün mamulleri bulunduğu tespit edildi.

Ekiplerce söz konusu araç izlemeye alındı. Aynı gün içerisinde birkaç şahsın araca yaklaşarak kamyonun arka kapağını açtığı görüldü. Bunun üzerine araca müdahale eden ekiplerce yapılan aramada, çok sayıda kolinin içerisinde paketler halinde tütün bulunduğu belirlendi. Gerçekleştirilen bandrol kontrollerinde tütün paketlerinin üzerine geçersiz ve daha önce kullanılmış bandroller yapıştırıldığı ortaya çıkarıldı.

Olay yerindeki çalışmalarını son noktaya getiren ekipler tarafından toplam 3 ton 600 kilogram ağırlığında sahte bandrollü kaçak tütün ele geçirildi. Yapılan tespitlerde, ele geçirilen kaçak tütünün yaklaşık 5 milyon lira değerinde olduğu belirlendi. Olay hakkındaki soruşturmaya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.

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