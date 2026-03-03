Ankara’da ekonomi diplomasisi! Bakan Fidan, EBRD Başkanı Basso’yu kabul etti
Türkiye, bir yandan bölgedeki askeri ve siyasi krizleri yönetirken bir yandan da ekonomi diplomasisinin merkezi olmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara’da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso’yu kabul ederek önemli bir diplomasi trafiğine imza attı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, EBRD Başkanı Renaud-Basso ile Ankara'da bir araya geldi.