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Eğitim Ankara’da ekmeğe zam iptal mi? Ankara’da ekmek kaç para, ne kadar?
Eğitim

Ankara’da ekmeğe zam iptal mi? Ankara’da ekmek kaç para, ne kadar?

Ankara'da ekmeğe gelen 25 kuruşluk zammın vatandaşlar tarafından tepki çekmesi üzerine, Valilik yetkililerince yapılan açıklamada, ekmek ve pide fiyatlarına istenen zammın iptal edildiği duyuruldu. Ankara'da ekmeğe zam geldi. Ankara’da ekmeğe zam iptal mi? Ankara’da ekmek kaç para, ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-03-05 18:20:00 -
Ankara’da ekmeğe zam iptal mi? Ankara’da ekmek kaç para, ne kadar?

Ankara Ticaret Odası tarafından Ankara Valiliği'ne gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerinde yapılmak istenen zam oranına, valilikçe yapılan itirazın komisyonda değerlendirildiği ve Ankara Ticaret Odası'nın gönderdiği tarifenin iptal edildiği açıklandı.

Ankara’da ekmek kaç para, ne kadar?

Son dakika haberi... Ankara'da ekmeğe yapılması planlanan 25 kuruşluk zam kararının ardından vatandaşların tepkileri üzeirne Valilik, kararın iptal edildiğini duyurdu.

Valilik yetkililerince yapılan açıklamada, Ankara Ticaret Odası tarafından Valiliğe gönderilen ekmek ve pidelerin fiyat tarifelerinde yapılmak istenen zam oranının itiraz komisyonunca değerlendirildiği ve tarifenin iptal edildiği belirtildi.

Ancak Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Valiliğe gönderilen itirazın da komisyonda değerlendirildiği ve oy çokluğuyla reddedildiği, bu nedenle yasal yetkiler dahilinde adı geçen tarifeye yönelik Ticaret Mahkemesi'nde itiraz davası açıldığı ifade edildi.

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