Ankara'da EGO otobüsü yandı!

Olay, Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Yapracık Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Yapracık - Koru Metrosu arasındaki seferini gerçekleştiren 595 hat no’lu EGO otobüsü, motordan çıkan yangın sonucu küle döndü. Alevlerin büyümesi sonucunda arka ve orta kapıların açılmaması üzerine, can havliyle ön kapıya koşan vatandaşlar otobüsten inerken zor anlar yaşadı. Otobüsten inmeye çalışırken, başını çarpan ve henüz ismi öğrenilemeyen 3 yaşındaki bir çocuk yaralandı.



Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, yaralı olan vatandaşlara müdahale ederken, itfaiye ekipleri de çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Söndürme çalışmaları sonrasında EGO Kurtarma ekibi, otobüsü bulunduğu yerden kaldırdı. Jandarma olayla ilgili araştırma başlattı.

