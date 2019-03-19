0553 313 94 23

Ankara'da EGO otobüsü yandı!

Başkent Ankara'da EGO otobüsü yandı. otobüsün içinde bulunan 3 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

19 Mart 2019 Salı 14:31
Ankara'da EGO otobüsü yandı!

Olay, Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Yapracık Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Yapracık - Koru Metrosu arasındaki seferini gerçekleştiren 595 hat no’lu EGO otobüsü, motordan çıkan yangın sonucu küle döndü. Alevlerin büyümesi sonucunda arka ve orta kapıların açılmaması üzerine, can havliyle ön kapıya koşan vatandaşlar otobüsten inerken zor anlar yaşadı. Otobüsten inmeye çalışırken, başını çarpan ve henüz ismi öğrenilemeyen 3 yaşındaki bir çocuk yaralandı.
 
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, yaralı olan vatandaşlara müdahale ederken, itfaiye ekipleri de çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Söndürme çalışmaları sonrasında EGO Kurtarma ekibi, otobüsü bulunduğu yerden kaldırdı. Jandarma olayla ilgili araştırma başlattı. 
 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:31
  1. Ankara
  2. ego otobüsü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şakalaştığı arkadaşını vuran sanığa müebbet
    1. Şakalaştığı arkadaşını vuran sanığa..
    2. MHP Grup Başkan Vekili Akçay Hakkari’de
    3. Zeybekci: "Kimsenin yaşantısına..
    4. "Ekonomideki çalkantı yerini olumlu..
    5. Fenerbahçe'nin Euroleague anıtı açıldı
    6. Esed rejimine protesto
    7. Başkan Büyükkılıç: "Demokrasi, hukuk..
    8. Üsküdar’da çocuklarını öldüren babaya..
    9. Fenerbahçe’nin Euroleague kupasının..
    10. Bursaray’da ulaşım rayında
    11. Cezayir'de Buteflika karşıtı..
    12. Bakan Kasapoğlu, AK Parti adayı..
    13. GAÜN’de Topçuoğlu ve Ekin ile kariyer..
    14. Tahmazoğlu’ndan sosyal tesissiz..
    15. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu..
    16. Ozan Kabak: "Çok kaliteli bir takımız"
    17. Cezayir'de yeni hükümeti kurma..
    18. Antalya Körfezi’nde ’Başıboş’..
    19. Evde sağlık hizmeti alan yaşlılara..
    20. Kardeş Eli’nden ‘Beni Yetim Bırakma’..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı