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Aktüel Ankara'da ByLock kullanıcısı iki firari şüpheli yakalandı
Aktüel

Ankara'da ByLock kullanıcısı iki firari şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 11:29:34 -
Ankara'da ByLock kullanıcısı iki firari şüpheli yakalandı

ANKARA (AA) - Başkentte FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle aranan iki zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle arama kaydı bulunan iki şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan zanlıların ByLock kullanıcısı oldukları öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.




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