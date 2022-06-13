Ankara’da bugün okullar tatil mi? Ankara’da okullar var mı, tatil mi? 13 Haziran Ankara’da okul tatili var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, bugünden itibaren ülkenin büyük bölümünde şiddetli yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Ankara'yı günlerdir etkisi altına alan sağanak yağışın neden olduğunu sel ve su baskınlarında bilanço ağırlaşıyor. 21 yaşındaki Muhammet Şahin, iş yerinde elektrik akımına kapılarak, 67 yaşındaki Mustafa Demirel ise selden kaçarken düşerek hayatını kaybetti. Bu ölümlerle birlikte sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Ankara’da okullar bugün tatil mi?

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da beklenen yoğun yağış nedeniyle tüm ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."

Ankara’da hava nasıl olacak?

Ankara’da bugün yağış var mı? Başkent Ankara, 2 gündür eşi benzeri görülmemiş şiddette yağış alıyor. Başkentte yaşamı durduran şiddetli yağmur, 13 Haziran 2022 pazartesi ve salı günü de aynı şekilde devam edecek. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan son dakika uyarısında, "13.06.2022 Pazartesi günü ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.