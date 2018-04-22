Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

MKE Ankaragücü ile Gazişehir Gaziantep, bugün saat 15.30'da 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Caddesinin Tren Garı ile Baruthane kavşağı arasında kalan kısmı, 22 Nisan 2018 Pazar günü saat 12.30’dan itibaren müsabaka sonuna kadar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yol durumunu dikkate almalarının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. "

Kaynak: AA