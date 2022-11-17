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Gündem Ankara'da bomba paniği!
Gündem

Ankara'da bomba paniği!

Ankara Kızılay'da şüpheli bir paket nedeniyle yol güvenlik güçleri tarafından kapatıldı. Olay yerine çok sayıda polis intikal etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 16:15:00 -
Ankara'da bomba paniği!

Terör örgütü PKK tarafından İstiklal Caddesi'nde düzenlenen ve 6 insanımızın hayatına mâl olan bombalı saldırının ardından başkent Ankara'da da bomba paniği yaşandı.

 

Sakarya Caddesi'nin bir kısmı kapatıldı. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi gönderilerek şüpheli paketin etrafında güvenlik şeridi oluşturuldu.

Paketin yakınına bırakıldığı işletmelerde süratle kapatılarak insanlar bölgeden uzaklaştırıldı.

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