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Gündem Ankara'da bir kişi otomobilde ölü halde bulundu
Gündem

Ankara'da bir kişi otomobilde ölü halde bulundu

Ankara'nın Keçiören İlçesinde Cengiz Y. adlı bir kişi otomobilinde ölü olarak bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Cengiz Y.’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 05:59:00 -
Ankara'da bir kişi otomobilde ölü halde bulundu

Olay, Keçiören İlçesi Ovacık Mahallesi 572'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişinin sokak üzerindeki 40 AAR 371 plakalı otomobilin içerisinde hareketsiz şekilde durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Cengiz Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Cengiz Y.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

 

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