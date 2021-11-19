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Gündem Ankara'da bir apartmanda patlama
Gündem

Ankara'da bir apartmanda patlama

Ankara'nın Keçiören ilçesi Kuyubaşı mahallesinde bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1'i ağır 2 yaralı olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 00:07:00 - 2021-11-19 00:19:17

Ankara'nın Keçiören ilçesi Kuyubaşı mahallesinde bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi.

Binanın mutfak bölümünde meydana gelen patlama ile apartmanda çökme gerçekleşti. Çok sayıda apartman sakini, oluşan göçükten kurtarıldı.

1'i ağır 6 yaralı

İlk belirlemelere göre 1'i ağır 6 yaralı, enkazdan çıkarıldı.

Arama Çalışmaları devam ediyor

Ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Belediye başkanı olay yerinden bildirdi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, olay yerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Doğal gaz patlaması"

" Ekiplerimiz çalışıyor, inşallah daha fazla yaralı çıkmaz. Binanın mutfağında doğalgaz patlaması meydana geldi. Tüp diyorlar ama bana göre tüp o kadar tahribat yapamaz.

"Binanın dörtte biri yıkılmış, sanki deprem"

Binalar eski. Buraların hızla kentsel dönüşüme alınması lazım. Binanın dörtte biri yıkılmış durumda, sanki deprem gibi. Ben olay yerindeyim, bir kat olduğu gibi çökmüş durumda. 6 yaralı enkazdan çıkarıldı."

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