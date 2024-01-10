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Gündem Ankara'da Behzat Ç krizi! Erdal Beşikçioğlu aday gösterildi Mansur Yavaş itiraz etti
Gündem

Ankara'da Behzat Ç krizi! Erdal Beşikçioğlu aday gösterildi Mansur Yavaş itiraz etti

Yeniakit Publisher
2024-01-10 19:45:00 -
Ankara'da Behzat Ç krizi! Erdal Beşikçioğlu aday gösterildi Mansur Yavaş itiraz etti

CHP MYK, oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut belediye başkan adayı gösterme kararı alması sonrası Mansur Yavaş itiraz etti.

CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayının Vali ve Behzat Ç. yapımlarında rol alan Erdal Beşikçioğlu olduğu kaydedildi. CHP MYK’den geçen karar Parti Meclisi'ne sunulacak.

"MANSUR YAVAŞ ADAYLIĞINI ÇEKEBİLİR" İDDİASI

Mansur Yavaş'ın Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı çıktığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını geri çekeceği iddia edildi.

Yavaş, İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ın Etimesgut adayı olarak gösterilmesini istedi.

CANDAŞ TOLGA IŞIK'A KONUŞTU
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beşikçioğlu ile konuştuğunu belirten Gazeteci Candaş Tolga Işık, "Az önce Erdal Beşikçioğlu'yla konuştum. CHP'den Etimesgut Belediye Başkan adayıyım dedi" dedi.

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