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Ankara'da alkollü sürücü direksiyon başında uyuyakaldı

Alkollü bir sürücü trafikte seyrettiği sırada  aracını durdurarak direksiyon başında uyuyakaldı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 08:16
Ankara'da alkollü sürücü direksiyon başında uyuyakaldı

Kimliği henüz belirlenemeyen 06 FU 7548 plakalı  otomobilin sürücüsü, Ankara Bulvarı'nda ilerlerken aracını durdurup direksiyon  başında uyuyakaldı.

Yol ortasında çalışır vaziyetteki otomobilde hareketsiz yatan sürücüyü  gören bir vatandaş, bu kişinin kaza yaptığını zannederek yardıma koştu.

Sürücünün aşırı alkollü olduğunu fark eden vatandaş, durumu polis  ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, direksiyon başında uyuyakalan  sürücüyü araçtan indirmeye çalıştı. Uzun çabaların ardından ekipler, bu kişiyi  yüzünü yıkayarak ayılttı.

Güçlükle ayakta durabilen sürücü, ekip aracına bindirilerek polis  merkezine götürüldü.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 08:16
  1. Ankara
  2. alkollü

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