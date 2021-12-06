  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Ankara'da 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi
Yaşam

Ankara'da 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi

Ankara'da, yılbaşı öncesi sahte içki yapımında kullanılarak piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı belirlenen 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 10:24:00 -
Ankara'da 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla sahte, kaçak içki imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Yenimahalle ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada, sahte veya kaçak içki imalinde kullanılacağı belirlenen, 9 ton etil ve metil alkole el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye sadece 13 yıl önce böyle bir ülkeydi!
Gündem

Türkiye sadece 13 yıl önce böyle bir ülkeydi!

28 Şubat darbesinde Müslümanlara uygulanan zulümden AK Parti iktidarı ile kurtulan Türkiye'de, yalnızca 13 yıl önce, Müslüman kadınlar başör..
Taliban liderinin kazanacağı ücret belli oldu
Dünya

Taliban liderinin kazanacağı ücret belli oldu

Afganistan'ın başına geçen Taliban yönetiminin lideri olan Molla Hibetullah Ahundzade'nin alacağı ücret belli oldu.
Sakarya Gaz Sahası’ndan müthiş haber! İlk etap günlük üretim rakamı 10 milyon metreküp
Ekonomi

Sakarya Gaz Sahası’ndan müthiş haber! İlk etap günlük üretim rakamı 10 milyon metreküp

Karadeniz’de keşfedilen ‘Sakarya Gaz Sahası’nda yaklaşık 40 üretim kuyusu açılacak. İlk 10 kuyu ile birlikte evlere gaz gelecek. İlk fazda h..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay