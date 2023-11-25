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Yerel Ankara'da 727 gözaltı!
Yerel

Ankara'da 727 gözaltı!

Yeniakit Publisher
2023-11-25 11:17:00 -
Ankara'da 727 gözaltı!

Ankara Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 727 kişinin yakalandığını açıkladı.

Ankara Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 727 kişinin yakalandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16-23 Kasım 2023 tarihleri arasında ilimiz genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucunda;

10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 13,

5-10 yıl hapis cezası olan 30,

5 yıla kadar hapis cezası olan 228 şahıs olmak üzere toplam 727 şahıs yakalanmıştır." (İLKHA)
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