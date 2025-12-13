  • İSTANBUL
Yerel

Ankara'da 4 aracı kundakladılar! O anlar kamerada!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde 3 şahıs 4 aracı benzin dökerek yaktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çamlıdere Çukurören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz isimleri belirlenemeyen 3 kişi, bir otomobil ile Mahalle Muhtarı Hasan Sağlam’ın araçlarının bulunduğu yere geldi. İki şahıs arabadan inerken bir kişi diğerlerini arabada bekledi. İki şahıs, Hasan Sağlam’ın ATV’si, minibüsü, otomobili ve kamyonetini benzin dökerek yaktı. Daha sonra şahıslar geldiği otomobile binerek kaçtı. 4 aracı kundaklanan Sağlam ise olayı itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

