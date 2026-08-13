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Yerel Ankara’da 37 ton sahte deterjan ve kozmetik ürününe el konuldu
Yerel

Ankara’da 37 ton sahte deterjan ve kozmetik ürününe el konuldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Ankara'da düzenlenen operasyonda 37 ton sahte deterjan ve kozmetik ürünü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünün çalışması kapsamında Yenimahalle İlçe Jandarma ekiplerince GİMAT Toptancılar Sitesi'ndeki bir iş yeri ile deposuna operasyon düzenlendi.

Depoda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 27 milyon lira olan, farklı markaların isimlerini taşıyan sahte deterjan, şampuan, diş macunu ve güneş kremi olmak üzere 37 ton ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

 

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