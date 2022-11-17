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Gündem Ankara'da 286 suçlu yakalandı
Gündem

Ankara'da 286 suçlu yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde çeşitli suçlardan aranan 286 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 12:02:00 -
Ankara'da 286 suçlu yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8-14 Kasım tarihleri arasında kent genelindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yaptı.

Jandarma Asayiş Timlerince çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 286 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanların arasında "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olma" suçundan aranan ve haklarında birinin 12 yıl 6 ay, diğerinin 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli de yer alıyor.

15 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı

Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT), Bala, Çubuk, Beypazarı, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 15 ayrı hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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