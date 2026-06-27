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Yerel Ankara'da 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak iddiası yalanlandı
Yerel

Ankara'da 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak iddiası yalanlandı

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Ankara'da 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “NATO Zirvesi nedeniyle Ankara’da 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “NATO Zirvesi nedeniyle Ankara’da 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarındaki söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ankara'da 7-8 Temmuz'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı bulunmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Zirve öncesinde kamuoyunda panik ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialara karşı gerekli tüm hukuki süreçler ayrıca yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın güncel ve doğru bilgiler için yalnızca ilgili resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi önemle rica olunur."

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Yorumlar

Mehmet

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) bazı sosyal medya paylaşımlarında dolaşan Ankara'da 2 gün sokağa çıkma yasağı iddiası hakkında yaptığı açıklama önemlidir. Ülkemizde, özellikle de uluslararası zirveler öncesinde, vatanımızı hedef alan provokasyonlara ve gerilla propaganda akımlarına karşı hassas olmamız gerekir. DMM'nin ciddi bir şekilde asılsız iddiaları takip etmesi ve gerekli hukuki süreçleri başlatması, ülkemizin güvenliğini sağlamak için atılan önemli adımlardır. NATO Zirvesi öncesinde de vatandaşlarımızın doğru bilgileri resmi kaynaklardan edinmesi için hassas olunması gerektiğini unutmamalıyız.
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