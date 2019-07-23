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Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Besyo taban puanları 2019

2019 YKS tercihleriyle birlikte üniversite besyo taban puanları da merak edilmekte. YKS sınav sonuçları açıklandı. Üniversite adayları bir yıl boyunca gece gündüz demeden hazırlık yaptığı 2019 YKS sınav sonuçlarına göre 23-29 Temmuz tarihleri arasında üniversite taban puanları, başarı sıralaması neticesinde bir önlisans ya da lisans programları için tercih yapacak. Beden eğitimi, antrenörlük, spor yüksekokulu için öğrenciler de tercih yapacak. Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu başvuruda bulunacaklar üniversite besyo taban puanları araştırmaya başladı. Hangi üniversite besyo taban puanı ile öğrenci alımı yapacak? 2019 Besyo taban puanları ne? Peki Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019.

23 Temmuz 2019 Salı 16:18
Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Besyo taban puanları 2019

2019 YKS tercihleriyle birlikte üniversite besyo taban puanları da merak edilmekte. YKS sınav sonuçları açıklandı. Üniversite adayları bir yıl boyunca gece gündüz demeden hazırlık yaptığı 2019 YKS sınav sonuçlarına göre 23-29 Temmuz tarihleri arasında üniversite taban puanları, başarı sıralaması neticesinde bir önlisans ya da lisans programları için tercih yapacak. Beden eğitimi, antrenörlük, spor yüksekokulu için öğrenciler de tercih yapacak. Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu başvuruda bulunacaklar üniversite besyo taban puanları araştırmaya başladı. Hangi üniversite besyo taban puanı ile öğrenci alımı yapacak? 2019 Besyo taban puanları ne? Peki Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019.

Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Spor Bilimleri Bölümü: 200.000

Milli ve Spor Çıkışlı : 170.000

Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Spor bilimleri bölümü- 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü özel yetenek sınavı duyurusu yayınladı.

*Adaylar başvuru sırasında, aşağıdaki belgeleri sırasıyla bir poşet dosyaya konulmuş şekilde teslim edecektir.

*Sınav Başvuru Formunun doldurulması adayların sorumluluğundadır. Hatalı ya da eksik doldurulan evraklar kabul edilmeyecektir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1. Online Başvuru Formu (Başvuru tamamlanacak, çıktı alınacak ve başvuruda teslim edilecektir.) (LİNK AKTİF)

2. Sınav Başvuru Formu (Çıktı alınacak, el ile doldurulacak ve başvuruda teslim edilecektir.) (LİNK AKTİF)

3. 2 Adet Fotoğraf

4. 1 Adet Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

5. Sağlık Raporu (Kılavuzdaki ibare yazılı olarak alınmalıdır)

6. Lise Mezuniyet Belgesi Aslı ve Fotokopisi (Belge üzerinde alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır)

7. 2019 TYT Sonuç Belgesi

8. (Var ise) Milli Sporcu Belgesi (Spor Genel Müdürlüğünden alınacak A, B sınıfı belgeler ve sadece olimpik olan branşlardaki C sınıfı belgeler geçerlidir)

9. (Var ise) Sporcu Özgeçmiş Belgeleri Aslı

10. Engelli Kontenjanına başvuran adaylar için: Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla ve kılavuzda belirtilen kriterlere göre spor özgeçmişine sahip adaylar özel yetenek sınavlarına kabul edilir.

Ön kayıt için gerekli belgeler sıralı bir şekilde dosya içerisinde teslim edilecektir.

Adaylara ön kayıt esnasında fotoğraflı ‘Sınav Giriş Kartı’ verilecektir.

Teslim edilen belgelerde kazıntı, evrakta tahribat, sahtecilik, evrakta değişiklik vb. gibi durumlar olursa adaylar sınavdan diskalifiye edilecek, adaylar başarılı olsalar dahi ilişikleri kesilecek ve yasal işlem yapılacaktır.

Sınav, 30 Temmuz 2019 saat 08:45’te Kadın Adaylar ile başlayacak olup, öğleden sonra Erkek Adaylar ile devam edecektir.

YKS tercihleri nasıl yapılır?

2019 YKS Yerleştirme - tercih 23 Temmuz itibariyle başladı. Üniversite tercihini yapacak adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. YKS 2019 tercih başvuruları 29 Temmuz’da sona erecek. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:18
  1. Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Besyo taban puanları 2019
  2. Ankara Yıldırım Beyazit Besyo taban puanları 2019
  3. Ankara Yıldırım Beyazit Besyo
  4. YKS tercihleri nasıl yapılır?

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