Ankara'da olumsuz hava koşulları sürüyor. Hayatı olumsuz etkileyen yağışlar sebebiyle eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyordu. Konu hakkında açıklama geldi.

Ankara yarın okullar tatil mi 13 Haziran Pazartesi

Ankara Valiliği eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.