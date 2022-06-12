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Eğitim Ankara yarın okullar tatil mi 13 Haziran Pazartesi
Eğitim

Ankara yarın okullar tatil mi 13 Haziran Pazartesi

Ankara'da son bir haftadır sağanak yağış etkili oluyor. Hayatı olumsuz etkileyen yağışlar sebebiyle 13 Haziran Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Ankara okullar kaç gün tatil güncel?

Yeniakit Publisher
2022-06-12 22:04:00 - 2022-06-12 22:30:42
Ankara yarın okullar tatil mi 13 Haziran Pazartesi

Ankara'da olumsuz hava koşulları sürüyor. Hayatı olumsuz etkileyen yağışlar sebebiyle eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyordu. Konu hakkında açıklama geldi.

Ankara yarın okullar tatil mi 13 Haziran Pazartesi

Ankara Valiliği eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Ankara yarın hava nasıl olacak 13 Haziran Pazartesi
Ankara yarın hava nasıl olacak 13 Haziran Pazartesi

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Ankara yarın hava nasıl olacak 13 Haziran Pazartesi

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