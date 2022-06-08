Ankaralılar günlerdir sağanak yağışlar sebebiyle zor anlar yaşıyor. Bu sebeple 9 Haziran Perşembe günü Ankara’da havanın nasıl olacağı araştırılıyor. Peki, Ankara’da yarın hava nasıl olacak?

Ankara yarın hava nasıl olacak? Ankara hava durumu 9 Haziran Perşembe

Ankara'da günlerdir süren yağışların yarın da devam etmesi bekleniyor. Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Bölge genelinin parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerinde Ankara,Çankırı,Karabük,Bolu ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklenmektedir. Yağışların: bu akşam ilk saatlerinde Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Batı Karadenizin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.