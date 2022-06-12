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Yaşam Ankara yarın hava nasıl olacak 13 Haziran Pazartesi
Yaşam

Ankara yarın hava nasıl olacak 13 Haziran Pazartesi

Ankara günlerdir sağanak yağışın etkisi altında. Yağışlar hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlar yarın yani 13 Haziran Pazartesi günü havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara yarın yağmur var mı?

Yeniakit Publisher
2022-06-12 21:58:00 -
Ankara yarın hava nasıl olacak 13 Haziran Pazartesi

Ankara’da günlerdir şiddetli yağışlar meydana geliyor. Hayatı olumsuz etkileyen yağışların yeni haftada da devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

Ankara yarın hava nasıl olacak 13 Haziran Pazartesi

Ankara Valiliği, yarın kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, başkentte yarın yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AFAD'a ihbar yağdı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'daki son yağışlar sonrasında itfaiyeye ve AFAD Ankara İl Müdürlüğüne 774 ihbar ulaştığını duyurdu.

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