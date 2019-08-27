Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala Ankara İstanbul okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2019-2020 okul servis fiyatları merak ediliyor. Ankara'da ve İstanbul'da yeni dönem servis ücretleri belirlendi. Peki Ankara ve İstanbul okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2019-2020 okul servis fiyatları

Okulların açılmasına adım adım yaklaşılıyor. Ankara'da ve İstanbul'da servis ücretlerine gelecek zam oranı ise açıklandı. Peki İstanbul ve Ankara servis ücretlerine ne kadar zam geldi? 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için Ankara'da, servis ücretlerinde yüzde 13 zam olacağı belirtildi. İstanbul'da, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okul servisleri için uygulanacak ücretlere ortalama yüzde 13 zam yapıldı. İstanbul'da 25 kilometreyi aşan her kilometre için geçen yıl aylık 4,5 lira olan ücret, bu yıl 5,10 lira olarak uygulanacak. İşte okul servis ücretleri.

Ankara ve İstanbul okul servis fiyatları ne kadar?

2019-2020 eğitim öğretim dönemi için Ankara'da, servis ücretlerinde yüzde 13 zam olacağı belirtildi. İstanbul'da da okul servislerine yüzde 13 zam geldi, en kısa mesafe 243 TL oldu.

İstanbul'da, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okul servisleri için uygulanacak ücretlere ortalama yüzde 13 zam yapıldı.

Geçen yıl aylık 215 lira olan 0-1 kilometrelerdeki servis ücreti bu yıl 243 liraya çıkarıldı. Aylık 235 lira olan 1-3 kilometrelerdeki ücret 266 liraya, 255 lira olan 3-5 kilometrelerdeki ücret 289 liraya, 265 lira olan 5-7 kilometrelerdeki ücret 300 liraya, 280 lira olan 7-9 kilometrelerdeki ücret 317 liraya, 330 lira olan 9-11 kilometrelerdeki ücret 367 liraya, 380 lira olan 11-13 kilometrelerdeki ücret 422 liraya, 400 lira olan 13-15 kilometrelerdeki ücret 444 liraya, 430 lira olan 15-17 kilometrelerdeki ücret 478 liraya, 455 lira olan 17-19 kilometrelerdeki ücret 506 liraya, 485 lira olan 19-21 kilometrelerdeki ücret 539 liraya, 505 lira olan 21-23 kilometrelerdeki ücret 561 liraya, 525 lira olan 23-25 kilometrelerdeki ücret 583 liraya yükseltildi.

İstanbul'da 25 kilometreyi aşan her kilometre için geçen yıl aylık 4,5 lira olan ücret, bu yıl 5,10 lira olarak uygulanacak.

Ayrıca servis ücretlerine ilave olarak yüzde 35 oranında da hostes ücreti alınacak.

Yönetmelik 25 Ekim 2017'de yayınlandı ama bu değişiklikleri yapmaları için servisçilere, 3 Eylül 2018' kadar süre tanındı. Geçen yıl, artan maliyetler nedeniyle uygulanma tarihi 3 Eylül 2019'a ertelendi. Yönetmeliğin uygulanma tarihi bir kez daha ertelenerek, 3 Eylül 2020'ye çekildi. O yönetmeliğe göre; servislerde acı olayların yaşanmaması için her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem bulundurulacak, her çocuk için 3 nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat sağlanacak, araçlara da kamera kayıt cihazı konulacaktı.