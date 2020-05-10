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Aktüel

Ankara Valisi Vasip Şahin'den "Anneler Günü" mesajı:

"Ailenin güçlü temeller üzerinde var olmasını sağlayan, yüreğindeki sonsuz sevgi ve şefkatle bu ülkenin evlatlarını yetiştiren annelerimiz, millî ve manevi değerlerimizin yaşatılması ve toplumumuzun aydınlık geleceğinin inşasında en önemli güvencemizdir"

Yeniakit Publisher
2020-05-10 02:10:06 -
Ankara Valisi Vasip Şahin'den "Anneler Günü" mesajı:

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, "Ailenin güçlü temeller üzerinde var olmasını sağlayan, yüreğindeki sonsuz sevgi ve şefkatle bu ülkenin evlatlarını yetiştiren annelerimiz, millî ve manevi değerlerimizin yaşatılması ve toplumumuzun aydınlık geleceğinin inşasında en önemli güvencemizdir." ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Şahin, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, "Ailenin güçlü temeller üzerinde var olmasını sağlayan, yüreğindeki sonsuz sevgi ve şefkatle bu ülkenin evlatlarını yetiştiren annelerimiz, milli ve manevi değerlerimizin yaşatılması ve toplumumuzun aydınlık geleceğinin inşasında en önemli güvencemizdir." vurgusu yapan Şahin, salgın sürecinde gereken özenin gösterilmesi konusunda şunlara işaret etti:

"İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte de yuvasını sevgisiyle, fedakarlığıyla kuşatan, koruyan annelerimizin yanında olamasak bile onlara duyduğumuz sevgi ve saygıyı bir vesile ile göstermeli; salgın sürecinde sağlıklarını koruma hususunda gereken özeni göstermeliyiz. Bu düşüncelerle, başta Kovid-19’la mücadelede başarı gösteren özverili sağlık çalışanı anneler ile evlatlarını vatanımız uğruna şehit veren tüm şehit anneleri olmak üzere bütün annelerin gününü kutluyor, esenlik dolu günler diliyorum."

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