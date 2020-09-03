Ankara Valisi Vasip Şahin uyardı: Yakışmadı yakışmıyor

Ankara Valisi Vasip Şahin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda" açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Şahin yaptığı paylaşımda "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor! Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün. Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok!" ifadelerini kullandı.