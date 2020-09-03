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Aktüel Ankara Valisi Şahin, kentte sıcaklıkların 8-12 derece yükselmesinin beklendiği uyarısında bulundu
Aktüel

Ankara Valisi Şahin, kentte sıcaklıkların 8-12 derece yükselmesinin beklendiği uyarısında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-03 17:53:33 -
Ankara Valisi Şahin, kentte sıcaklıkların 8-12 derece yükselmesinin beklendiği uyarısında bulundu

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte 5 Eylül Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının 8-12 derece yükselmesinin beklendiği uyarısında bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik değerlendirmelere göre Ankara'da 5 Eylül Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-12 derece yükselmesinin beklendiğini aktaran Vali Şahin, vatandaşları güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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