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Ankara Valiliğinden 'terör eylemi' açıklaması!

Ankara Valiliği, sosyal medya üzerinden 'Ankara'da terör eylemi gerçekleşecek' yönünde yapılan paylaşımlarla ilgili olarak açıklama yaptı.

29 Kasım 2018 Perşembe 22:30
Ankara Valiliğinden 'terör eylemi' açıklaması!

Ankara Valiliği, sosyal medyada toplumda korku, panik oluşturmak amacıyla "İlimiz merkezi yerlerinde terör eylemi gerçekleşeceği" şeklinde paylaşımlar yapıldığını, güvenlik birimlerine ulaşan bir bilgi ya da duyum bulunmadığını açıkladı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Çeşitli iletişim ve sosyal medya mecralarında toplumda korku, panik ve infial yaratmak amacıyla ‘ilimiz merkezi yerlerinde terör eylemi gerçekleşeceği’ yönünde paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Söz konusu paylaşımların 2016 yılında yapılan paylaşımlarla birebir benzerlik arz ettiği anlaşılmış olup konu içeriğini teyit edecek nitelikte güvenlik birimlerimize intikal eden bir bilgi ya da duyum bulunmamaktadır. Güvenlik güçlerimiz almış olduğu en üst seviyede tedbirler ile halkımızın güven, huzur ve selameti için mesai mefhumu gözetmeksizin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da görevini gayretle ifa etmeye devam etmektedir” denildi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 22:30
  1. Ankara Valiliği

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