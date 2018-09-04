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Ankara Valiliği'nden saldırı açıklaması!

Ankara Valiliği, öğlen saatlerinde Vatan Partisi Genel Merkezive Büyük Birlik Partisi İl Başkanlığı'na ateş edilmesi olayıyla ilgili bir açıklama yaptı.

04 Eylül 2018 Salı 21:03
Ankara Valiliği'nden saldırı açıklaması!

Ankara Valiliği, Vatan Partisi Genel Merkezine ve Büyük Birlik Partisi Ankara İl Başkanlıklarına ateş edildiği yönünde haberlerin basit bir asayiş olayı olup siyasi bir yönü bulunmadığını açıkladı. 

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Bazı sosyal medya hesapları ve medya kuruluşlarında, Toros Sokak üzerinde konuşlu bulunan Vatan Partisi Genel Merkezine ve Büyük Birlik Partisi Ankara İl Başkanlığına 4 Eylül Salı günü saat 14.00 sularında ateş edildiği yönünde haberler olduğu görülmektedir. Konu ile ilgili olarak yapılan incelemede aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Sözkonusu olay basit bir asayiş olayı olup siyasi bir yönü bulunmamaktadır. Olayın faili olan 3 kişi kullanmış oldukları pompalı tüfek ile birlikte yakalanmış olup başlatılan adli soruşturma devam etmektedir. Olayın faili şahıslar alınan ilk ifadelerinde, Toros Sokak üzerinde bulunan bir iş yeri sahibi ile aralarında bulunan anlaşmazlıktan dolayı şahsın iş yerine zarar vermek amacıyla eylemi yaptıklarını ifade etmişlerdir. Olayda herhangi yaralı veya maddi hasar bulunmamaktadır” denildi. 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 21:03
  1. Ankara Valiliği
  2. BBP
  3. Vatan Partisi

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