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Gündem Ankara Valiliğinden flaş uyarı
Gündem

Ankara Valiliğinden flaş uyarı

Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışla ilgili uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 22:49:00 -
Ankara Valiliğinden flaş uyarı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada “Son meteorolojik değerlendirmelere göre; 9 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren ilimizin kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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