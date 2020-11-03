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Aktüel Ankara Valiliğinden depremzedelere yardım
Aktüel

Ankara Valiliğinden depremzedelere yardım

Ankara Valiliği koordinasyonunda toplanan 11 tır yardım malzemesi, İzmir'e gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:14:30 -
Ankara Valiliğinden depremzedelere yardım

ANKARA (AA) - Ankara Valiliği koordinasyonunda toplanan 11 tır yardım malzemesi, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara gönderildi.

Kaymakamlıklar, belediyeler ile esnaf ve hayırsever vatandaşların katkısıyla Ankara Valiliği koordinasyonunda hazırlanan malzemelerin yüklendiği 9 tır, Varlık Mahallesi'ndeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda düzenlenen törenin ardından yola çıktı.

Battaniye ve yaşam malzemesi taşıyan tırlar, dua ve alkışlarla uğurlandı.

Konuya ilişkin Ankara Vaililiğinden yapılan açıklamada, İzmirli vatandaşların yaralarını sarmak ve acılarını paylaşmak amacıyla 2 tırdan oluşan ilk konvoyun dün, 9 tırın ise bugün yola çıktığı belirtilerek, yardımların süreceği ifade edildi.

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